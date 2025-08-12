Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag in Grün

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 43,58 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 43,58 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 43,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.391 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 72,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 6,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,696 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,26 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,77 EUR je Aktie aus.

