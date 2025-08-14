DAX24.266 -0,4%ESt505.413 -0,7%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1683 -0,3%Öl66,10 -0,1%Gold3.348 +0,4%
Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag kaum bewegt

18.08.25 12:05 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 44,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
44,52 EUR 0,48 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie bewegte sich um 11:46 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 44,06 EUR. Bei 44,30 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 43,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.080 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 72,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (41,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,696 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,26 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,77 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

