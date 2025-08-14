Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 43,84 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 43,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 43,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 43,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 714 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,69 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 41,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,48 Prozent.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,696 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,26 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,77 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

