Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 47,68 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 47,68 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,36 EUR aus. Mit einem Wert von 47,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.287 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.03.2025 erreicht. Gewinne von 50,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 40,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 17,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,695 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,50 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

