Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag höher
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 47,78 EUR nach oben.
Um 11:46 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 47,78 EUR. Bei 48,28 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,10 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.684 Stück gehandelt.
Am 20.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,52 EUR. Dieser Wert wurde am 09.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 17,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,695 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,50 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
