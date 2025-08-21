DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.712 +2,1%Nas21.489 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,51 -0,2%Gold3.370 +0,9%
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

22.08.25 16:09 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 42,34 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 42,34 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,88 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 42,16 EUR. Bei 42,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 53.153 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 72,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 41,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 3,16 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,696 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,39 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,73 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

