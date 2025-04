Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 58,15 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,1 Prozent auf 58,15 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,65 EUR ab. Bei 58,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.329 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 25.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,28 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 31,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,703 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 61,06 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



