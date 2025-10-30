Carl Zeiss Meditec Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 43,62 EUR nach.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 43,62 EUR abwärts. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,62 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.163 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 20.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.09.2025 auf bis zu 40,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 7,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,693 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,61 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

