Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochabend mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 68,29 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 68,29 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,18 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,66 USD. Zuletzt wechselten 1.162.403 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,92 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Mit Abgaben von 11,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,03 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 12,56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2025 wird am 17.02.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
