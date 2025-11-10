Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 70,16 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,6 Prozent auf 70,16 USD. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 69,45 USD ein. Mit einem Wert von 70,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.608.637 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,01 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 60,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 21.10.2025 vor. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,66 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,56 Mrd. USD – ein Plus von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,99 USD im Jahr 2025 aus.

