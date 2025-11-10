Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 69,89 USD.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 69,89 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 69,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,01 USD. Zuletzt wechselten via New York 547.071 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 74,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,27 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 21.10.2025 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,66 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,89 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 17.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,99 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

Coca-Cola-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient