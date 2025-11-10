DAX23.985 +1,8%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.303 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,39 -0,5%Gold4.091 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Commerzbank CBK100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow leicht im Plus -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Kursentwicklung

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag südwärts

10.11.25 16:08 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 69,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
60,73 EUR -0,34 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coca-Cola-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 69,89 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 69,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,01 USD. Zuletzt wechselten via New York 547.071 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 74,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,27 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 21.10.2025 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,66 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,89 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 17.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,99 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

Coca-Cola-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: Coca-Cola und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Coca-Cola KaufenDZ BANK
22.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
22.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Coca-Cola KaufenDZ BANK
22.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
22.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
31.05.2024Coca-Cola HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
25.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
10.01.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
26.10.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coca-Cola Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen