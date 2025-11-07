Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag freundlich
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 70,36 USD.
Um 15:53 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 70,36 USD. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 70,42 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 69,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 888.230 Aktien.
Bei einem Wert von 74,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 60,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,85 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 79,67 USD.
Coca-Cola veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,66 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,89 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Coca-Cola am 17.02.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,99 USD im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
