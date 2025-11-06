Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola macht am Donnerstagabend Boden gut
Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 68,73 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 68,73 USD zu. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,05 USD aus. Bei 68,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.644.480 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.
Am 23.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,22 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2025 Kursverluste bis auf 60,62 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 21.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,66 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 12,56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,67 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Coca-Cola am 17.02.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,99 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
Analysen zu Coca-Cola Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
