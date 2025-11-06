DAX23.730 -1,3%Est505.608 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -4,2%Nas23.069 -1,8%Bitcoin88.066 -2,6%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.980 ±0,0%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX tiefrot -- US-Börsen leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft
Kurs der Coca-Cola

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit roten Vorzeichen

06.11.25 16:08 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 67,96 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 67,96 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,94 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 68,16 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 411.813 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Bei 60,62 USD fiel das Papier am 08.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Am 21.10.2025 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,66 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,67 Prozent auf 12,56 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2026 terminiert.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

