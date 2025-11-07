Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagabend gefragt

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 70,49 USD.

Das Papier von Coca-Cola konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 70,49 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,87 USD an. Bei 69,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.729.337 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 60,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,67 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 21.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2025 wird am 17.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

Coca-Cola-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient