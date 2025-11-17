DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,08 -0,3%Gold4.040 -1,0%
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tritt am Montagabend auf der Stelle

17.11.25 20:23 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Montagabend die Aktie von Coca-Cola. Zum Vortag unverändert notierte die Coca-Cola-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 71,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
61,48 EUR 0,45 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 71,21 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,52 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 70,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 71,17 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 995.290 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Am 08.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,88 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,03 USD je Coca-Cola-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,67 USD aus.

Am 21.10.2025 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,66 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.02.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,99 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Coca-Cola KaufenDZ BANK
22.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
22.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
