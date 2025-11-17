Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola büßt am Montagnachmittag ein

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 70,96 USD.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 70,96 USD abwärts. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 70,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,17 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 307.194 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 4,82 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2025 (60,62 USD). Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 17,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,03 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 21.10.2025 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,66 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 12,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,89 Mrd. USD umgesetzt.

Am 17.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

