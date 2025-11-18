DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.555 -0,7%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,98 +1,5%Gold4.074 +0,7%
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend mit positiven Vorzeichen

18.11.25 20:23 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 71,27 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 71,27 USD. Bei 71,29 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 70,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 1.260.000 Aktien.

Bei 74,38 USD markierte der Titel am 23.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 4,36 Prozent wieder erreichen. Am 08.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 60,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 14,95 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,03 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 79,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 11,89 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 17.02.2026 erwartet.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Coca-Cola KaufenDZ BANK
22.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
22.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
