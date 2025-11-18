DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 +2,5%Nas22.466 -1,1%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1579 -0,1%Öl64,12 +0,1%Gold4.068 +0,6%
Blick auf Aktienkurs

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag höher

18.11.25 16:08 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 70,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
61,24 EUR -0,24 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coca-Cola-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 70,88 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 71,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 335.479 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,94 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,62 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,48 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,89 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,56 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 17.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com

