Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,5 Prozent auf 70,82 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,5 Prozent auf 70,82 USD zu. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 71,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 70,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.515.490 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 4,79 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,62 USD ab. Abschläge von 14,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 22.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent auf 12,72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,98 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Coca-Cola-Aktie wenig verändert: Warnstreik im Norden

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen