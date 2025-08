Fokus auf Aktienkurs

Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittwochnachmittag fester

06.08.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 31,80 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 31,80 EUR. Bei 31,92 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 31,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.565.260 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Am 05.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 5,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 61,90 Prozent sinken. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,917 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 24,76 EUR angegeben. Am 09.05.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 12.08.2026. Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie Ausblick: Commerzbank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Analysten sehen bei Commerzbank-Aktie Potenzial Stresstest: Bankenaufsicht sieht EU-Banken für schwere Krise gerüstet

