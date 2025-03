Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 23,40 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 23,40 EUR. Bei 23,43 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.793.322 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 24,15 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,21 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 11,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 51,07 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,849 EUR je Commerzbank-Aktie. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 19,10 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 2,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 09.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,29 EUR im Jahr 2025 aus.

