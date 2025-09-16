DAX23.354 +0,1%ESt505.375 +0,1%Top 10 Crypto16,08 -1,3%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1844 -0,2%Öl67,88 -0,9%Gold3.666 -0,6%
Aktienkurs im Fokus

Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Mittag ins Minus

17.09.25 12:06 Uhr
Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Mittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 31,45 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,39 EUR -0,51 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 31,45 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,38 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,91 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.022.840 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 38,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 126,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,956 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,27 EUR.

Am 06.08.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

