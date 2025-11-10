Continental Aktie News: Continental zieht am Montagmittag an

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 67,36 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 67,36 EUR. Bei 67,56 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,90 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.143 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 68,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,95 Prozent hinzugewinnen. Bei 42,37 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 37,09 Prozent sinken.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,36 EUR je Continental-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 71,25 EUR an.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 1,52 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,91 EUR je Aktie.

