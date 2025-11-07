Continental Aktie News: Continental verbilligt sich am Freitagmittag

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 66,98 EUR.

Die Continental-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 66,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 66,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,16 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 75.333 Aktien.

Bei einem Wert von 68,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 1,52 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,27 EUR am 07.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,36 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,25 EUR für die Continental-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 4,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,33 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Continental-Aktie

Continental-Aktie steigt dennoch: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal

Buy von UBS AG für Continental-Aktie