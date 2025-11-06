Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 66,68 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 66,68 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 68,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,00 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.194 Stück gehandelt.

Bei 68,00 EUR markierte der Titel am 06.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 1,98 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,46 EUR am 06.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 37,82 Prozent sinken.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,23 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 68,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 5,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

