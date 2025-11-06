Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 66,68 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 66,68 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 68,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,00 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.194 Stück gehandelt.
Bei 68,00 EUR markierte der Titel am 06.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 1,98 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,46 EUR am 06.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 37,82 Prozent sinken.
Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,23 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 68,88 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 5,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Continental-Aktie
Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen
Aktien von VW, Conti & Co. profitieren: Positive Nexperia-Signale
Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen