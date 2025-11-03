Continental Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental vor Zahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Wie David Lesne am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb, stehen bei dem künftig reinen Reifenkonzern sechs Themen im Mittelpunkt. Vor allem erwähnte er dabei die Verschuldungssituation nach der Autozuliefer-Abspaltung, aber auch nicht-operative Einflüsse oder den 2026 noch anstehenden Verkauf von ContiTech./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
