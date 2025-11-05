Continental Aktie News: Continental am Mittag behauptet

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Continental-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 66,34 EUR.

Die Continental-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 66,34 EUR. Bei 66,82 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 66,22 EUR. Bei 66,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 54.822 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,04 EUR. Gewinne von 1,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,46 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 37,50 Prozent sinken.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,23 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,88 EUR.

Am 05.08.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,53 EUR gegenüber 1,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

