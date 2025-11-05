RESEARCH/BMW zeigt Stabilisierungszeichen in China
Werte in diesem Artikel
BMW habe in einem weltweit schwierigen Automobilmarkt starke Ergebnisse geliefert, aber entscheidend sei, dass das China-Geschäft Anzeichen einer Stabilisierung zeige, schreiben die Analysten von JP Morgan in einer Research Note. Der deutsche Autobauer habe bereits im vergangenen Monat die Absatzzahlen für das Quartal veröffentlicht und seine Jahresprognose gesenkt, aber die zusätzliche Offenlegung zur Rentabilität im Automobilgeschäft scheine positiv zu sein, so die Analysten. BMW arbeite an Kostensenkungen und schaffe es, den Gegenwind bei Volumen und Preisen durch Kosteneinsparungen auszugleichen, fügen sie hinzu.
"Am wichtigsten ist, dass wir Anzeichen einer Stabilisierung im chinesischen Geschäft bei einer Run-Rate von etwa [55.000] Einheiten sehen, was für BMW künftig eine der wichtigsten Kennzahlen sein dürfte," so JPM. Die Aktie steigt um 2,1 Prozent.
Datum
Rating
Analyst
11:31
BMW Buy
UBS AG
10:36
BMW Buy
Warburg Research
09:36
BMW Outperform
Bernstein Research
09:36
BMW Hold
Jefferies & Company Inc.
09:01
BMW Overweight
JP Morgan Chase & Co.
