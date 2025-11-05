DAX23.827 -0,5%Est505.629 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,19 -0,3%Gold3.964 +0,8%
RESEARCH/BMW zeigt Stabilisierungszeichen in China

05.11.25 12:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
81,00 EUR 0,50 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BMW habe in einem weltweit schwierigen Automobilmarkt starke Ergebnisse geliefert, aber entscheidend sei, dass das China-Geschäft Anzeichen einer Stabilisierung zeige, schreiben die Analysten von JP Morgan in einer Research Note. Der deutsche Autobauer habe bereits im vergangenen Monat die Absatzzahlen für das Quartal veröffentlicht und seine Jahresprognose gesenkt, aber die zusätzliche Offenlegung zur Rentabilität im Automobilgeschäft scheine positiv zu sein, so die Analysten. BMW arbeite an Kostensenkungen und schaffe es, den Gegenwind bei Volumen und Preisen durch Kosteneinsparungen auszugleichen, fügen sie hinzu.

"Am wichtigsten ist, dass wir Anzeichen einer Stabilisierung im chinesischen Geschäft bei einer Run-Rate von etwa [55.000] Einheiten sehen, was für BMW künftig eine der wichtigsten Kennzahlen sein dürfte," so JPM. Die Aktie steigt um 2,1 Prozent.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 06:02 ET (11:02 GMT)

