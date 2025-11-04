DAX23.930 -0,8%Est505.654 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,19 -0,1%Nas23.537 -1,3%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,51 -0,5%Gold3.969 -0,8%
Continental im Blick

Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag verlustreich

04.11.25 16:08 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 65,84 EUR abwärts.

Um 15:50 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 65,84 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 64,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,04 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 206.951 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,04 EUR) erklomm das Papier am 03.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2024 Kursverluste bis auf 41,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,23 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,88 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 4,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,92 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

