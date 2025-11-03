Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag höher

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 66,42 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 66,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 67,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 120.234 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 67,04 EUR markierte der Titel am 03.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,46 EUR am 06.11.2024. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 60,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,23 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,88 EUR für die Continental-Aktie.

Am 05.08.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,92 EUR je Continental-Aktie.

