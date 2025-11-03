Continental Aktie News: Continental am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Continental zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,0 Prozent auf 66,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 67,04 EUR. Mit einem Wert von 65,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 66.975 Continental-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 0,42 Prozent Luft nach oben. Am 06.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,46 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 37,89 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,23 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 68,88 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 05.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.
Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,92 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Continental-Aktie
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient
Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen