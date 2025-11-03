DAX24.228 +1,1%Est505.701 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,48 -0,9%Gold4.006 +0,1%
Continental im Fokus

Continental Aktie News: Continental am Mittag mit positiven Vorzeichen

03.11.25 12:05 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Continental zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
66,74 EUR 1,82 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,0 Prozent auf 66,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 67,04 EUR. Mit einem Wert von 65,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 66.975 Continental-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 0,42 Prozent Luft nach oben. Am 06.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,46 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 37,89 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,23 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 68,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 05.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

