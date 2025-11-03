Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 66,04 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 66,04 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 66,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.446 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 0,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 41,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 59,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,23 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,88 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,92 EUR je Aktie.

