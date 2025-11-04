DAX23.791 -1,4%Est505.606 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1521 ±-0,0%Öl64,16 -1,1%Gold4.000 -0,1%
So bewegt sich Continental

Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Vormittag auf rotes Terrain

04.11.25 09:23 Uhr
Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 66,04 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
65,32 EUR -1,80 EUR -2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 66,04 EUR abwärts. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,96 EUR nach. Bei 66,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 11.655 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2025 auf bis zu 67,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2024 bei 41,46 EUR. Mit Abgaben von 37,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,23 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,88 EUR.

Am 05.08.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen