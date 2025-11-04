Continental Aktie News: Continental verbilligt sich am Dienstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 65,32 EUR ab.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 65,32 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 64,88 EUR. Mit einem Wert von 66,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 138.319 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,23 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Das EPS belief sich auf 2,53 EUR gegenüber 1,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Aktien von VW, Conti & Co. profitieren: Positive Nexperia-Signale

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient