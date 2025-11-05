Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Aufwind
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 66,88 EUR zu.
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 66,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 66,90 EUR. Bei 66,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 103.145 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2025 auf bis zu 67,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 0,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 41,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 38,01 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,23 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,88 EUR für die Continental-Aktie.
Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,92 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|Continental Buy
|UBS AG
|08:21
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|Continental Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
