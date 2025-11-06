DAX24.029 -0,1%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 -3,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.313 -1,2%Euro1,1515 +0,2%Öl63,92 +0,6%Gold4.009 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Aktienkurs aktuell

Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag fester

06.11.25 12:04 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 66,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
66,40 EUR 0,54 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 66,72 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,00 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 113.630 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 1,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,46 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,86 Prozent.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,23 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 68,88 EUR.

Am 05.08.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,92 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien von VW, Conti & Co. profitieren: Positive Nexperia-Signale

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Continental

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
11:06Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:36Continental UnderperformBernstein Research
10:01Continental HoldJefferies & Company Inc.
08:11Continental UnderperformBernstein Research
05.11.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:06Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Continental BuyUBS AG
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyUBS AG
16.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:01Continental HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:36Continental UnderperformBernstein Research
08:11Continental UnderperformBernstein Research
05.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen