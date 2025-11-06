Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 66,72 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 66,72 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,00 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 113.630 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 1,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,46 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,86 Prozent.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,23 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 68,88 EUR.

Am 05.08.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,92 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien von VW, Conti & Co. profitieren: Positive Nexperia-Signale