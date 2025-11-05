Continental Aktie News: Continental gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 66,66 EUR nach oben.
Um 09:06 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 66,66 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 66,76 EUR. Bei 66,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.753 Continental-Aktien.
Bei 67,04 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 0,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 41,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,80 Prozent.
Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,23 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,88 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,92 EUR je Continental-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|Continental Buy
|UBS AG
|08:21
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
