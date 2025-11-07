Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Minusbereich

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 66,56 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 66,56 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 66,30 EUR. Bei 67,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 196.167 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.11.2025 erreicht. Gewinne von 2,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 42,27 EUR. Mit Abgaben von 36,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,36 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 71,25 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 2,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,33 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Continental-Aktie

Continental-Aktie steigt dennoch: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal

Buy von UBS AG für Continental-Aktie