Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX tiefrot -- US-Börsen leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft
Continental Aktie News: Continental am Nachmittag freundlich

06.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 67,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
66,40 EUR 0,54 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 67,18 EUR zu. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 68,00 EUR. Bei 68,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 211.719 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2025 auf bis zu 68,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,22 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,28 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,23 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,88 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,00 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
16:56Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
12:31Continental BuyUBS AG
11:06Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:36Continental UnderperformBernstein Research
10:01Continental HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16:56Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
12:31Continental BuyUBS AG
11:06Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Continental BuyUBS AG
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:01Continental HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:36Continental UnderperformBernstein Research
08:11Continental UnderperformBernstein Research
05.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research

