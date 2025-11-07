DAX23.663 -0,3%Est505.596 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,28 +1,1%Gold4.007 +0,7%
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial
Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
Profil
Kurs der Continental

Continental Aktie News: Continental verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

07.11.25 09:22 Uhr
Continental Aktie News: Continental verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 66,84 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
66,58 EUR 0,06 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 66,84 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 66,80 EUR. Bei 67,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.591 Continental-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,00 EUR erreichte der Titel am 06.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 1,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,27 EUR am 07.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 58,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,88 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 5,33 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
10:52Continental BuyDeutsche Bank AG
10:36Continental UnderperformBernstein Research
09:46Continental BuyUBS AG
08:01Continental HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:52Continental BuyDeutsche Bank AG
09:46Continental BuyUBS AG
06.11.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Continental BuyUBS AG
06.11.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Continental HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:36Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
05.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research

