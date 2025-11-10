DAX23.922 +1,5%Est505.648 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.821 +1,2%Euro1,1568 +0,1%Öl64,20 +0,8%Gold4.084 +2,1%
Blick auf Aktienkurs

Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit grünen Vorzeichen

10.11.25 09:22 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 67,12 EUR.

Continental AG
Aktien
Continental AG
66,58 EUR 0,26 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 67,12 EUR zu. Die Continental-Aktie legte bis auf 67,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.148 Continental-Aktien.

Am 06.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,37 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 36,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,36 EUR. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 71,25 EUR.

Am 06.11.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

mehr Analysen