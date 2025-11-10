Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 67,12 EUR.
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 67,12 EUR zu. Die Continental-Aktie legte bis auf 67,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.148 Continental-Aktien.
Am 06.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,37 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 36,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,36 EUR. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 71,25 EUR.
Am 06.11.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|07.11.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|06.11.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|06.11.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
