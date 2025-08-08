Continental Aktie News: Continental tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 72,98 EUR.

Die Continental-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 72,98 EUR abwärts. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 72,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,00 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 31.972 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 78,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 7,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,45 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,13 EUR für die Continental-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 05.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 4,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 8,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

