Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag schwächer

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 73,36 EUR abwärts.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:40 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 73,36 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,30 EUR nach. Mit einem Wert von 74,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 25.115 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,45 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,13 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 9,32 EUR je Aktie aus.

