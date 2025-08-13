Continental Aktie News: Continental tendiert am Freitagmittag nordwärts
Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 75,16 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Continental legte um 11:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 75,16 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,50 EUR an. Bei 75,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.997 Continental-Aktien umgesetzt.
Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 47,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 EUR je Continental-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,13 EUR je Continental-Aktie an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR gegenüber 1,52 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 8,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
