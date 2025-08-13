DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,66 -0,8%Dow45.022 +0,3%Nas21.622 -0,4%Bitcoin100.256 -1,5%Euro1,1711 +0,5%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
So bewegt sich Continental

Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Freitagnachmittag ins Plus

15.08.25 16:13 Uhr
Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Freitagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Continental zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 74,92 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
74,92 EUR 0,10 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 74,92 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 75,50 EUR. Mit einem Wert von 75,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 60.271 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Mit Abgaben von 31,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,45 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 51,45 Prozent verringert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,09 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Bernstein Research gibt Continental-Aktie Market-Perform

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Continental-Aktie mit Hold

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Continental BuyUBS AG
17.07.2025Continental KaufenDZ BANK
03.07.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental HoldWarburg Research
05.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
13.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
11.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
21.10.2024Continental UnderperformBernstein Research

