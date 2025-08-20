DAX24.329 +0,2%ESt505.483 +0,4%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1595 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.331 -0,2%
So entwickelt sich Continental

Continental Aktie News: Continental gewinnt am Mittag an Fahrt

22.08.25 12:05 Uhr
Continental Aktie News: Continental gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 75,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
74,56 EUR -1,22 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 75,44 EUR zu. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 75,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.097 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 4,29 Prozent zulegen. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 47,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,44 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,13 EUR.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 8,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren bedeutet

Bernstein Research gibt Continental-Aktie Market-Perform

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

mehr Analysen