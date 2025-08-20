DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.712 +2,1%Nas21.489 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,51 -0,2%Gold3.370 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Powell-Rede in Jackson Hole treibt an: DAX zieht nach oben - Kommt die Leitzinssenkung im September? Powell-Rede in Jackson Hole treibt an: DAX zieht nach oben - Kommt die Leitzinssenkung im September?
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
So bewegt sich Continental

Continental Aktie News: Continental zieht am Freitagnachmittag an

22.08.25 16:09 Uhr
Continental Aktie News: Continental zieht am Freitagnachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
75,34 EUR -0,44 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 75,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 75,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37.839 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 3,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Abschläge von 32,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,44 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,13 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 4,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,08 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren bedeutet

Bernstein Research gibt Continental-Aktie Market-Perform

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Continental BuyUBS AG
17.07.2025Continental KaufenDZ BANK
03.07.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
13.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
11.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
21.10.2024Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen