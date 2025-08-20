Continental Aktie News: Continental zieht am Freitagnachmittag an

So bewegt sich Continental

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 75,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 75,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37.839 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 3,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Abschläge von 32,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,44 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,13 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 4,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,08 EUR je Continental-Aktie belaufen.

