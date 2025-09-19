Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 55,34 EUR.
Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 55,34 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 54,88 EUR. Bei 55,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 206.642 Continental-Aktien.
Bei 59,81 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,08 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2024 bei 40,98 EUR. Mit Abgaben von 25,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,04 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,38 EUR aus.
Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,13 EUR je Aktie belaufen.
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus
Continental-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold
