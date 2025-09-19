DAX23.484 -0,7%ESt505.433 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.235 -0,2%Nas22.674 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,24 -0,6%Gold3.720 +1,0%
Aktienentwicklung

Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag mit Einbußen

22.09.25 16:11 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 55,34 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
55,32 EUR -1,18 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 55,34 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 54,88 EUR. Bei 55,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 206.642 Continental-Aktien.

Bei 59,81 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,08 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2024 bei 40,98 EUR. Mit Abgaben von 25,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,04 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,38 EUR aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
10:26Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental BuyUBS AG
19.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Continental BuyUBS AG
19.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Continental BuyUBS AG
11.09.2025Continental BuyUBS AG
10.09.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:26Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
15.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
10.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
04.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

