Continental Aktie News: Continental am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 75,70 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 2,2 Prozent auf 75,70 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 75,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.480 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 78,68 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 3,94 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,54 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,11 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 23.04.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental -0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 4,91 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,79 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

